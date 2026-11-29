चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वह अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। दोनों की अपनी-अपनी राजनीतिक सोच है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने के संकेत दे दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी न तो एनडीए के साथ जाएगी और न ही विपक्षी दलों के इंतजार में रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने दो उपमुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी किया है, जिनमें एक ओबीसी और दूसरा मुस्लिम समुदाय से होगा।

अखिलेश से गठबंधन पर कही ये बात न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वह अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। दोनों की अपनी-अपनी राजनीतिक सोच है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया के एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से उन्हें साथ लेने के बारे में सवाल किया था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, तो उन्होंने भी अपनी अलग राह चुन ली।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब अखिलेश यादव ने साथ लेने से मना कर दिया है, तो अब उनका इंतजार करना या उनकी बातों पर ध्यान देना सही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने नया गठबंधन बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने दूसरे दलों के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी शोषित और वंचित लोगों के हक की बात करता है और महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास रखता है, वह उनके साथ आ सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ मिलकर वे काम करने के लिए तैयार हैं।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एनडीए के साथ गठबंधन करना संभव नहीं है। वहीं, विपक्षी दल भी उनकी पार्टी को अपने साथ नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की थी। बड़ी रैली के बाद भी उन्होंने गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे। उन्होंने सभी से एक साथ आने और मिलकर काम करने की अपील भी की थी। लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इस पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उनका मानना है कि केवल 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ही मुकाबला कर सकता है।