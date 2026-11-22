यूपी विधानसभा चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वे न तो 2024 में गंभीर थे, न 2017 में और न ही 2019 में। वे गंभीर होंगे भी नहीं, क्योंकि अत्याचार गरीब और कमजोर लोगों पर होते हैं। इन नेताओं पर भला क्या अत्याचार हो रहा है?

बसपा की घटती राजनीतिक जमीन पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी पर से लोगों का भरोसा कम हुआ है।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे अब भी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस गठबंधन के लिए खुले हैं। हालांकि, न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराने को लेकर "बिल्कुल भी गंभीर नहीं" हैं।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "वे न तो 2024 में गंभीर थे, न 2017 में और न ही 2019 में। वे गंभीर होंगे भी नहीं, क्योंकि अत्याचार गरीब और कमजोर लोगों पर होते हैं। इन नेताओं पर भला क्या अत्याचार हो रहा है?"

'26 नवंबर को लखनऊ की रैली में देखें ताकत, फिर तय करें' हाल ही में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नवगठित 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद आजाद का यह बयान सामने आया है। गठबंधन की संभावनाओं पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों से संपर्क किया था और उनके जिम्मेदार नेताओं को औपचारिक संदेश भी भेजे थे।

उन्होंने कहा, "हां, हमने उनसे कहा है कि हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भाजपा को हराना चाहता है, और इस मिशन में शामिल होने के लिए उनका स्वागत है।" आजाद ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को न्योता दिया कि वे 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की रैली में उनकी ताकत देखें और फिर उत्तर प्रदेश को बचाने का फैसला करें। उन्होंने दावा किया कि अगर सपा-कांग्रेस भी साथ आ जाएं, तो जनता एकजुट हो जाएगी और भाजपा की हार में कोई संदेह नहीं बचेगा।

'30 फीसदी से 9 फीसदी पर आ गया वोट शेयर' बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की घटती राजनीतिक जमीन पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी पर से लोगों का भरोसा कम हुआ है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "2007 में बसपा का वोट शेयर 30 फीसदी था, जो आज 9 फीसदी रह गया है। यह 21 फीसदी का अंतर साफ दिखाता है कि चुनाव दर चुनाव लोगों का भरोसा घटा है। आज हालत यह है कि न लोकसभा में, न विधानसभा में और न ही राज्यसभा में उनका एक भी प्रतिनिधि है।" दूसरी ओर, उन्होंने दावा किया कि आजाद समाज पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है।

'बी-टीम' के आरोपों पर कांग्रेस और सपा को घेरा ओवैसी की पार्टी के साथ अपने गठबंधन को भाजपा की 'बी-टीम' बताए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए आजाद ने कांग्रेस और सपा को उन्हीं के इतिहास का आईना दिखाया। उन्होंने पूछा कि 'बी-टीम' की परिभाषा क्या है?

आजाद ने कहा, "अगर अकेले चुनाव लड़ना किसी को बी-टीम बनाता है, तो 2022 में कांग्रेस ने सपा के खिलाफ 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था और करीब 300 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। तब वे बी-टीम के रूप में लड़े थे या ए-टीम के रूप में? कांग्रेस नेता पूछते हैं कि हमने किसी मुस्लिम को सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाया। आपने यूपी पर 30 साल राज किया; आपने कितने मुस्लिम, दलित या पिछड़े वर्ग के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया?"

उन्होंने याद दिलाया कि सपा ने मध्य प्रदेश में 70 और उत्तराखंड में 54 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और जम्मू-कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल सत्ता को अपनी पैतृक संपत्ति समझते हैं, जबकि देश में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है।

बंदूक राज की जगह कानून का राज और समान शिक्षा का वादा उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए जिनमें कहा गया था कि उनका मोर्चा केवल 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आजाद ने स्पष्ट किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सरकार बनाने के लिए लड़ेगा और एनडीए और दूसरे "नकली गठबंधनों" की जमानत जब्त कराएगा।

भाजपा के 10 साल के शासन पर निशाना साधते हुए आजाद ने आरोप लगाया कि इस दौर में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर बड़े हमले हुए हैं। अपनी पार्टी का विजन रखते हुए उन्होंने कई बड़े वादे किए।

एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा, ताकि अमीर और गरीब को एक जैसी आधुनिक शिक्षा मिल सके।

शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए जिला औद्योगिक क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन) बनाए जाएंगे, बैकलॉग की भर्तियां भरी जाएंगी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।