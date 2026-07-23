Chandauli News: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की दी गई जानकारी
Chandauli News: फोटो 16: नगरपालिका परीषद सभागार में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की दी गई जानकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की दी गई
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। नगर पालिका सभागार में गुरुवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को लेकर बल्क वेस्ट जेनरेटर (बीडब्ल्यूजी) का कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में अस्पतालों, नर्सिंग होम, बड़े अपार्टमेंट, होटल, मैरिज लॉन तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित कुल 48 बल्क वेस्ट जेनरेटर ने भाग लिया। कार्यशाला में वाराणसी के डिवीजन प्रोग्राम मैनेजर अरविंद ने प्रतिभागियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, स्रोत पर पृथक्करण तथा बल्क वेस्ट जनरेटर्स के दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संबंधित प्रतिष्ठानों के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक शत्रुंजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अजय आर्या सहित संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन कर स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया गया।
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