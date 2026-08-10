Chandauli News: पानी टंकी सफाई के दौरान मजदूर की करंट लगने से मौत
Chandauli News: पीडीडीयू नगर के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में रविवार को पानी की टंकी की सफाई के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक 47 वर्षीय राजेश कुमार थे। परिजनों में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर,संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र स्थित नगर पालिका कार्यालय परिसर में रविवार की दोपहर पानी की टंकी की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अलीनगर थाना क्षेत्र के सदलपुरा गांवसभा के घोड़सार गांव निवासी 47 वर्षीय राजेश कुमार मजदूरों के साथ नगर पालिका कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी की सफाई कर रहे थे।
इसमें करीब आधा दर्जन मजदूर टंकी के अंदर सफाई कार्य कर रहे थे। सफाई के दौरान टंकी से पानी बाहर निकालने के लिए वाटर पंप चलाया गया था। काम के दौरान राजेश कुमार पानी निकालने के लिए चल रहे वाटर पंप का स्विच बंद करने के लिए पहुंचा। इसीबीच वह अचानक करंट की चपेट में आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के बाद साथ में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में साथी मजदूरों ने राजेश को पानी की टंकी से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए राजकीय महिला अस्पताल ले जाया गया। जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। राजेश की मौत की सूचना जैसे ही उनके परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। पत्नी चमेला देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुत्र प्रिंस कुमार, रविकांत और पुत्री रितु भी पिता की मौत से सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि राजेश परिवार की आजीविका चलाने के लिए मजदूरी करते थे। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद नगर पालिका परिसर में भी कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।
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