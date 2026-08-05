Chandauli News: शिवमंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ में उमड़े श्रद्धालु
Chandauli News: पीडीडीयू नगर के कैलाशपुरी स्थित शिवमंदिर पर संस्कार भारती की ओर से मंगलवार को 117वें हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से पाठ किया, जिनमें पूजा, आरती और प्रसाद वितरण भी शामिल था। यह आयोजन लगातार 117 मंगलवार से हो रहा है, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु सहयोग करते हैं।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू नगर के कैलाशपुरी स्थित शिवमंदिर पर संस्कार भारती की आरे से हनुमान चालीसा पाठ प्रत्येक मंगलवार को कराया जा रहा है। इस क्रम में 117वें मंगलवार को साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना, आरती एवं प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर के यजमान गोविंद वाटिका की विमला देवी ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया। संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष सतीश जिंदल ने बताया कि यह धार्मिक आयोजन लगातार 117 मंगलवार से निरंतर चल रहा है।
प्रत्येक मंगलवार नगर के श्रद्धालु सहयोग करते हैं और अलग-अलग यजमानों की ओर से प्रसाद वितरण की सेवा निभाई जाती है। जिला कोषाध्यक्ष संजय राय ने बताया कि यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। इस मौके पर आलोक सिंह, संजय अग्रहरि, शरद चंद्र मिश्रा, सुनील केसरी, पं. गोपाल पांडेय, ललिता, नित्या उपाध्याय, रेनू सिंह, निधि तिवारी, ममता गुप्ता, लता शर्मा गुप्ता, रचना गुप्ता, संजू पांडेय, संजू गुप्ता, गीता पांडेय सहित दर्जनों श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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