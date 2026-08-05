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Chandauli News: नाला खोदाई के दौरान पेयजल पाइप क्षतिग्रस्त, आपूर्ति ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सकलडीहा में highway किनारे अधूरे नाला और सड़क निर्माण के चलते जल निगम की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सड़क और नाला निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा है। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।

Chandauli News: नाला खोदाई के दौरान पेयजल पाइप क्षतिग्रस्त, आपूर्ति ठप

Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। सकलडीहा कस्बे में बन रहे हाइवे किनारे अधूरे पड़े नाला और सड़क निर्माण चल रहा है। सोमवार की शाम को सघन तिराहा पर नाला खोदाई के दौरान जल निगम की पाइप क्षतिग्र्रस्त हो गई। जिससे मंगलवार को सुबह पानी सप्लाई शुरू होते ही पानी बहने लगा। जिससे नाला निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा पानी से भर गया। वहीं लोगों को पानी नहीं मिलने से सुबह परेशानी हुई। पेयजल पाइप बार-बार क्षतिग्रस्त होने से कस्बावासियों में आक्रोश है। कस्बावासियों ने आरोप लगाया कि बीते वर्ष 2024-25 से सकलडीहा में हाइवे सड़क निर्माण, नाला, डिवाडर और मंदिर सहित पुलिया का निर्माण हो रहा है।

ये भी पढ़ें:दो साल से पाइप लाइन में नहीं आया पानी

तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी महज एक किलोमीटर के अंदर कई जगह नाला निर्माण, डिवाडर, मंदिर व धर्मशाला निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सोमवार को सघन तिराहा पर नाला की खोदाई के दौरान जल निगम की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई। मंगलवार की सुबह पेयजल आपूर्ति सप्लाई शुरू होते ही खोदा नाला पानी से भर गया। जिससे अन्य पेयजल सप्लाई ठप हो गई। सावन माह में पेयजल की समस्या को लेकर कस्बावासी परेशान रहे। आरोप है कि नाला क्षतिग्रस्त होने पर घरों में दूषित पानी जाने से लोग परेशान रहे। शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्था चुप्पी साधे हुए हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष केके सोनी, रतेन्द्र राजभर, गोलू यादव, कृष्णकांत मिश्रा, संदीप गुप्ता आदि ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था की मनमानी को लेकर आन्दोलन की चेतावनी दी। इस बाबत अवर अभियंता जल निगम रवि शर्मा ने बताया कि कर्मचारी को भेजकर संबधित विभाग के माध्यम से टूटी पाइप की मरम्मत कराई जाएगी।

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