Chandauli News: सपा महिला जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रधान ने एक दूसरे पर जान से मारने का लगाया आरोप

Chandauli News: गार्गी पटेल ने गला दबाने का लगाया आरोप, पूर्व प्रधान ने कहा घर बुलाकर हत्या कर साजिश थीसपा महिला जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रधान ने एक दूसरे पर जान से मारन

Chandauli News: पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। पड़ाव क्षेत्र के मढ़िया गांव निवासी सपा महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल और पूर्व प्रधान एवं सपा नेता वीरेंद्र यादव के बीच मंगलवार की शाम मारपीट का मामला सामने आया है। जिसमे सपा नेत्री ने पूर्व प्रधान पर गला दबाकर मारने का प्रयास का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व प्रधान ने भी गार्गी पर घर में हत्या की साजिश करने और डंडे से सिर पर प्रहार करने का आरोप लगाया है।

गार्गी पटेल के आरोप वहीं दूसरी ओर गार्गी पटेल का आरोप है कि मंगलवार की शाम पूर्व प्रधान फोन से बात कर घर पहुंचे थे। इसी बीच पूर्व प्रधान ने मुझसे कहा कि आप आरोप लगा रही है कि आरोपियों से मिलने गए थे। मैनें उनसे कहा कि मैनें तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। इसके बाद पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव अभद्रता करने लगे और अपशब्द का प्रयोग किया। साथ ही मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने का प्रयास किया और छेड़खानी की। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे। जिसके बाद वीरेंद्र यादव की पिटाई कर दी। डंडे से मारने का आरोप निराधार है। उन्होंने मेरी बेटी को धक्का देकर गिरा दिया।

पुलिस जांच की स्थिति इस मामले में मुगलसराय कोतवाली पुलिस बुधवार की दोपहर जांच करने के लिए गार्गी पटेल की आवास पर पहुंची। यहां सपा नेत्री के घर पर नहीं होने के कारण वह आसपास लोगों से पूछताछ कर वापस चले गए। उसके बाद घटना के बारे में जानकारी के लिए कोतवाली पुलिस प्यारे लाल यादव को जलीलपुर चौकी को बुलाकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में सीओ अरुण कुमार सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।