Chandauli News: गौसपुर से खोर मार्ग पर धान रोपकर ग्रामीणों का विरोध

Chandauli News: कमालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। कमालपुर क्षेत्र के गौसपुर से खोर गांव संपर्क मार्ग काफी बदहाल हो गया है। मार्ग पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। कीचड़ और जलभराव से ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो गया है। इससे नाराज ग्रामीण सोमवार को धान लेकर मार्ग पर आ गए और सड़क पर धान रोपकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना था कि वर्षों से बदहाल पड़े मार्ग के निर्माण की मांग कई बार की गई लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खोर निवासी राजू सिंह का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत और जल निकासी के लिए जनप्रतिनिधि एवं उच्चाधिकारियों तक गुहार लगाई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

राघव प्रजापति ने कहा कि उक्त मार्ग को ऊंचा करके सीडी रोड का निर्माण कर दिया जाय समस्या ठीक हो जाए। शिवकुमार राय ने कहा कि लगभग दो सौ मीटर का मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात के दिनों में सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है। जिन्हें घुटने भर पानी से होकर विद्यालय आना-जाना पड़ता है। वहीं स्नान कर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भी कीचड़ और जलभराव के बीच आवागमन करना पड़ता है। जब कि यह मार्ग से कमालपुर, इनायतपुर, हेतमपुर, इकबालपुर, डोडिया, गौसपुर, डेढ़गांवा, तुलसी आश्रम, ओनावल, फुल्ली भट्टी, चतुर्भुज सहित करीब 20 गांवों को जोड़ता है। इसके बावजूद वर्षों से सड़क और नाली निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की कि इस मार्ग पर शीघ्र आरसीसी सड़क एवं पक्की नाली का निर्माण कराया जाए, ताकि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को किया जाएगा। इस मौके पर रामखेलावन राय, शिवकुमार, रामभारत, बैजनाथ राय, संतोष राय, रामनाथ राय, शिवपूजन राय, मदन राय, राघव प्रजापति, हरिलाल प्रजापति, पंकज प्रजापति, शिव बच्चन राय, शिव भजन, विश्वनाथ राय, सर्वजीत राय, श्रुति राय, राजा प्रजापति मौजूद रहे।