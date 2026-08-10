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Chandauli News: मंगरही गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने पर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नौगढ़ के मंगरही गांव में लगभग एक पखवाड़े से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली की आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों ने रविवार को प्रदर्शन कर विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की, वरना उच्चाधिकारियों से शिकायत करने का भी अल्टीमेटम दिया।

Chandauli News: मंगरही गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने पर किया प्रदर्शन

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मंगरही गांव में करीब एक पखवाड़े से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप है। बिजली न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को खराब ट्रांसफार्मर के समीप प्रदर्शन कर विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष दिख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद कई बार विद्युत विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई गई। संबंधित अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया।

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जिससे गांव में बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। एक पखवाड़े से अधिक समय से बिजली नहीं रहने से ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने, घरेलू कामकाज और अन्य जरूरी कार्यों में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। रात में गांव में अंधेरा रहने से जंगली जानवरों व जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। प्रदर्शन में शामिल रहे गुरूशरण, दिलीप, रामकेवल, विजय लाल, बेचू, बलवंत, राजेश, अकबाल आदि ने कहा कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो वे उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे।

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