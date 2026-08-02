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Chandauli News: बदहाल सड़क पर फूटा ग्रामीणों में गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चहनियां में रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम मठ से धानापुर ब्लॉक के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क पिछले 25 वर्षों से खराब है। ग्रामीणों ने शनिवार को बैठक में सड़क निर्माण की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन करेंगे। जर्जर सड़क से 3500 लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

Chandauli News: बदहाल सड़क पर फूटा ग्रामीणों में गुस्सा

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। चहनियां विकास क्षेत्र के रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम मठ से सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र के धानापुर ब्लॉक के दर्जनों गांवों से जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी की बैरांठ वाया प्रसादपुर सड़क पिछले करीब पच्चीस वर्षों से बदहाल है। यह सड़क सैयदराजा और सकलडीहा विधानसभा क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ती है। ग्रामीणो ने शनिवार को बैठक कर सड़क निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से तत्काल निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। करीब 3500 की आबादी वाले प्रसादपुर गांव में बिंद बस्ती और दलित बस्ती को जोड़ने वाली करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।

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ग्रामीणों के अनुसार 10-12 वर्ष पूर्व बरसाती कटान में करीब 200 मीटर सड़क बह गई थी। जिसका आज तक स्थायी निर्माण नहीं कराया गया। पिछले वर्ष कराई गई मरम्मत भी एक साल के भीतर उखड़ गई। बरसात में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से लगभग कट जाता है। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, विद्यार्थियों, किसानों तथा रोजाना आवागमन करने वाले लोगों पर पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अशिकारीयो से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। बैठक में चंद्रमा गिरी, आभा यादव, रामराज राय, रोहिणी पाण्डेय, रमेश चंद्र पाण्डेय, डॉ. राजनाथ विश्वकर्मा, गोविन्द विश्वकर्मा, अभय कुमार पीके, छेदी विश्वकर्मा, श्रीप्रकाश पाण्डेय, अनिल विश्वकर्मा, संतोष पाण्डेय, रामसखी विश्वकर्मा, यज्ञदेव पाण्डेय, पारस राम,बाबूलाल बिन्द, हीरा बिन्द, मनई बिन्द, मनोज गोंड सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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