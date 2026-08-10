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Chandauli News: खेतों में भरा बारिश का पानी, किसानों में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: बड़ौरा गांव में सड़क चौड़ीकरण के बाद जलनिकासी बाधित होने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे ग्रामीण और किसानों को परेशानी हुई है। ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत देकर स्थायी समाधान की मांग की है। पिछले 6-7 वर्षों से जलजमाव के कारण उनकी फसलों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

Chandauli News: खेतों में भरा बारिश का पानी, किसानों में रोष

Chandauli News: इलिया,हिन्दुस्तान संवाद। शहाबगंज विकासखंड के बड़ौरा गांव में सड़क चौड़ीकरण के बाद जलनिकासी की व्यवस्था बाधित होने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। बारिश का पानी गांव की बस्तियों और आसपास के खेतों में जमा होने से ग्रामीणों के साथ किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी चकिया को प्रार्थना पत्र देकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों के बताया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क चौड़ीकरण से पहले सड़क के दोनों ओर और पूर्व से जलनिकासी के लिए कुलावे, नालियां और पानी निकासी के मार्ग बने थे। सड़क चौड़ीकरण के बाद कुलावे और नालियां बंद हो गईं, जिससे बारिश और अन्य जल का निकास पूरी तरह बाधित हो गया है।

इससे गांव में व्यापक जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि सड़क के दोनों ओर अनुसूचित जाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के मकान स्थित हैं। जलनिकासी बाधित होने से उनके मकानों, रास्तों और दैनिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं आसपास के कृषि क्षेत्रों में लगातार पानी भरा रहने से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब छह-सात वर्षों से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई खेतों में नियमित खेती करना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम से राजस्व, लोक निर्माण, सिंचाई सहित संबंधित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराने, जिम्मेदार विभाग निर्धारित करने, बंद कुलावे व नालियों को खुलवाने तथा जरूरत के अनुसार नई नालियां व पुलिया बनवाने की मांग की है। साथ ही प्रभावित किसानों की फसल क्षति का आकलन कर नियमानुसार सहायता दिलाने और समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना बनाकर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है।

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