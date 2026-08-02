Chandauli News: आठ डॉक्टरों के सहारे चार लाख पशुओं का इलाज

Chandauli News: पीडीडीयू नगर के जिले में चिकित्सकों की कमी के कारण पशुवैद्यकीय सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आठ पशु चिकित्सक चार लाख से अधिक पशुओं का इलाज कर रहे हैं। इससे पशुपालकों को निजी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। चिकित्सा व्यवस्था कमजोर होने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है।

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में पशु चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रही है। करीब चार लाख से अधिक बेजुबान पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी मात्र आठ पशु चिकित्सकों के कंधों पर है। ऐसे में समय पर उपचार और टीकाकरण की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पशुपालकों का कहना है कि चिकित्सकों की कमी के कारण उन्हें कई बार निजी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में लगभग 1.61 लाख गोवंशी और 2.56 लाख भैंसवंशी पशु हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में बकरी, भेड़, सूअर, घोड़े और मुर्गी पालन भी किया जाता है। इन सभी पशुओं के उपचार के लिए जिले में 17 राजकीय पशु चिकित्सालय तथा 21 पशु सेवा केंद्र संचालित हैं। विभागीय मानकों के अनुसार जिले में 18 पशु चिकित्सकों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल आठ चिकित्सक ही कार्यरत हैं। दस चिकित्सक पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों की पशु चिकित्सा सेवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। कई चिकित्सकों को एक से अधिक अस्पतालों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है। जिससे आपातकालीन स्थिति में समय पर इलाज उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है。

चिकित्सकों की कमी और सुविधाएं चिकित्सकों की कमी के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। जिले के आधा दर्जन से अधिक राजकीय पशु चिकित्सालय मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। कई भवनों की छतें क्षतिग्रस्त हैं और आवश्यक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इससे चिकित्सकों और पशुपालकों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पशुपालकों की चिंताएं पशुपालकों का कहना है कि पशुधन उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। लेकिन चिकित्सा व्यवस्था कमजोर होने से पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने शासन से रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, जर्जर चिकित्सालयों की मरम्मत कराने तथा सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक पशु चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा। तब तक जिले के लाखों बेजुबान पशुओं को समय पर समुचित उपचार मिल पाना कठिन बना रहेगा।

अप्रशिक्षित पशु चिकित्सक अप्रशिक्षित पशु चिकित्सको के भरोसे बेजुबान का इलाज: पीडीडीयू नगर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों की कमी के कारण बड़ी संख्या में पशुपालक अप्रशिक्षित डॉक्टरों के भरोसे अपने मवेशियों का इलाज कराने को मजबूर हैं। जानकारी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के अभाव में ऐसे लोग गलत दवाइयों का प्रयोग कर देते हैं। जिससे कई बार पशुओं की हालत और गंभीर हो जाती है। समय पर सही उपचार नहीं मिलने से कई बेजुबान पशु दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में सरकारी पशु चिकित्सकों की नियमित उपलब्धता नहीं होने से आपात स्थिति में ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। कई मामलों में गलत इंजेक्शन या दवा देने से पशुओं की मौत हो जाती है। जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।