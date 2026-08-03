Chandauli News: उमस भरी गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से जनता बेहाल

Chandauli News: चहनियां में उमस भरी गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। गांवों में लगातार बिजली की आवाजाही से किसान और आमजन परेशान हैं। शिकायत करने पर अधिकारी टाल देते हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है।

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। उमस भरी गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शाम और रात में चहनियां, मारूफपुर और सुरतापुर बिजली उपकेंद्र से जुड़े दर्जनों गांवों में लगातार बिजली की आवाजाही से आमजन के साथ-साथ किसान भी परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन और रात में दो-दो घंटे की रोस्टिंग के साथ बार-बार ट्रिपिंग होने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई है।

बिजली की समस्या भीषण गर्मी और उमस के कारण घरों में रहना दूभर हो गया है। बिजली कटते ही पंखे और कूलर बंद हो जा रहे हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है।किसानों का कहना है कि अनियमित आपूर्ति के कारण धान की सिंचाई प्रभावित हो रही है। खेतों में पानी न पहुंचने से फसल पर असर पड़ रहा है। धानापुर से आने वाली मेन सप्लाई में भी लगातार कटौती की जा रही है।

स्थानीय शिकायतें उपभोक्ताओं का आरोप है कि शिकायत करने पर अधिकारी "ऊपर से बिजली कट रही है" कहकर जिम्मेदारी टाल देते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीणों में आक्रोश स्थानीय लोगों ने मांग की है कि चहनियां, मारूफपुर और सुरतापुर पावर हाउस से हो रही शाम और रात्रि की अघोषित कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए और आपूर्ति व्यवस्था सुचारु की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग आंदोलन को बाध्य होंगे।