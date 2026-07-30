Chandauli News: गुरु पूर्णिमा पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण
Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चकिया तिराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम
Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चकिया तिराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक स्व. गंजी प्रसाद की प्रतिमा पर पूर्व सांसद रामकिशुन ने कार्यकर्ताओं संग माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि वह हमारे राजनीतिक गुरू थे। उनके पदचिह्नों पर चलकर समाज की सेवा करने की सीख मिली है। उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहा हूं। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डाला। अंग्रेजों से लोहा लिया और जनता के हित में कार्य किया।इस मौके पर पूर्व सांसद रामकिशुन ने कहा कि स्व. गंजी प्रसाद ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि आजादी के बाद भी जनता के हित में कई ऐतिहासिक कार्य किए।
उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और विधायक के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को याद किया। कहा गया कि उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए सेवा और समर्पण का उदाहरण है। इस मौके पर पूर्व प्रमुख बाबूलाल यादव, इंद्रजीत शर्मा, शमीम मिल्की, बैजनाथ यादव, पारसनाथ यादव, रिक्खी राम गौतम, प्रेमनाथ तिवारी, शिवपूजन यादव, सुनील मौजूद रहे।
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