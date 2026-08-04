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Chandauli News: व्रजपात से ट्रांसफार्मर जलने से आठ घंटे बिजली रही गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर के कैलाशपुरी में रविवार रात व्रजपात से 400 केवीए ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे करीब एक हजार लोग प्रभावित हुए। भीषण गर्मी के कारण इनवर्टर भी खराब हो गए और बिजली कटने से बैंक और अन्य व्यवसाय ठप हो गए। विभाग की ओर से मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की गई।

Chandauli News: व्रजपात से ट्रांसफार्मर जलने से आठ घंटे बिजली रही गुल

Chandauli News: पीडीडीयू नगर। कैलाशपुरी स्थित बिजली ट्रांसफार्मर पर बीते रविवार की देर रात एक बजे व्रजपात होने पर 400 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे आसपास के लगभग एक हजार लोग प्रभावित रहे। वही भीषण गर्मी के दौरान इनवर्टर भी जवाब दे गया। इससे मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रहे। बिजली गुल होने से क्षेत्र के बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संस्थानों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। इसके सोमवार को बैंकों में दिनभर लेन-देन ठप रहा। बिजली संकट के कारण लाखों रुपये के कारोबार पर भी असर पड़ा। विभागीय कर्मचारी काफी प्रयास के बाद मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति शुरू कराया।

इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

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