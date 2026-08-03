Chandauli News: चोरों ने सवा लाख नगद सहित 9 लाख का गहना उड़ाया

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रेलवे इंडियन इंस्टीट्यूट कॉलोनी स्थित ट्रेन मैनेजर गार्ड के आवास से चोरों ने बीते शुक्रवार की रात सवा लाख नगद सहित नौ लाख का गहना एवं लैपटॉप उड़ा दी। घटना के समय ट्रेन मैनेजर डयूटी पर गया था और परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे। पीड़ित के अनुसार चोर छत के रास्ते घर में घुसकर आलमारी तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिए। वहीं ट्रेन मैनेजर ने बीते शनिवार की शाम ड्यूटी से घर पहुंचने पर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर चोरी की जानकारी दी। कोतवाली पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है।

पीडीडीयू रेल मंडल में आनंद कुमार ट्रेन मैनेजर गार्ड के पद पर कार्यरत है। वह रेलवे इंडियन इंस्टीट्यूट स्थित रेलवे क्वार्टर संख्या 379/F में परिवार सहित रहते हैं। वह शुक्रवार रात ट्रेन लेकर ड्यूटी पर चले गए। घर में उनकी पत्नी रंजू कुमारी और पुत्री रिचा खाना खाकर सो रही थी। देर रात चोर छत के रास्ते आंगन में उतरे और पीछे का दरवाजा खोलकर घर के भीतर प्रवेश कर गए। इस दौरान चोरों ने कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी का ताला तोड़कर सवा लाख नकद, दो जोड़ी झुमके, दो सोने की अंगूठियां, एक सोने की चेन, दो जोड़ी पायल, नथिया सहित करीब सात लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के जेवर और एक लैपटॉप चुरा लिया। घटना के दौरान पीड़ित परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। वही शनिवार सुबह ट्रेन मैनेजर की पत्नी रंजू की नींद खुलने पर सामान बिखरा देख आवाक रह गई। इसके अलावा आलमारी से सामान गायब मिला। छानबीन के दौरान पता चला कि नकदी, जेवर और लैपटॉप गायब है। इसके पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। इस क्रम में ड्यूटी के आवास पर शाम को पहुंचे ट्रेन मैनेजर में इसकी लिखित शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर अगली कार्रवाई में जुटी हैं। कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की तहरीर मिली है। आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगालकर छानबीन कराई जा रही है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।लगातार हो रही हैं चोरी की घटनाएं: पीपीडीयू नगर। रेलवे इंडियन इंस्टीटयूट कालोनी से सटे शास्त्री कॉलोनी में लगातार चोरी की घटना से रेलकर्मियों में दहशत बना रहता है। चोरों ने रेलकर्मी कामेश्वरनाथ तिवारी के क्वार्टर संख्या 903 CD, क्वार्टर संख्या 912 AB की खिड़की की रॉड तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। रेलकर्मियों का आरोप हैं कि कॉलोनी में गश्त न होने के कारण चोरी की घटना होती रहती है। इसके बाद भी कोतवाली पुलिस किसी भी घटना का खुलासा आज तक नहीं की है।