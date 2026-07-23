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Chandauli News: ट्रेन से कटकर दो की मौत, एक की नहीं हुई पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चंदौली में, नरसिंहपुर ग्राम के समीप एक ट्रेन दुर्घटना में लगभग 40 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई। वहीं, बिसौरी ग्राम के पास 25 वर्षीय सामांत की भी ट्रेन से कटने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान करने की कोशिश कर रही है।

Chandauli News: ट्रेन से कटकर दो की मौत, एक की नहीं हुई पहचान

Chandauli News: चंदौली। सदर कोतवाली क्षेत्र के नरसिंहपुर ग्राम स्थित नवीन मंडी के समीप बुधवार की देर शाम ट्रेन से कटकर करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई। आसपास के जुटे लोगों ने घटना से पुलिस को अवगत कराया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया। लेकिन शव की पहचान नहीं हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। इसके अतिरिक्त बिसौरी ग्राम के समीप विसुंधरी गांव निवासी 25 वर्षीय सामांत पुत्र अश्वनी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में नवीन मंडी चौकी प्रभारी रावेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक अज्ञात युवक संभवत: किसी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर के दौरान गिर गया। इससे वह ट्रेन के नीचे आ गया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान कराने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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