Chandauli News: ट्रैक्टर पलटने से दबकर बारहवीं के छात्र की मौत

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया कोतवाली क्षेत्र के बेलावर गांव में ट्रैक्टर पलटने से 12वीं का छात्र पवन कुमार की मौत हो गई। हादसे से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस जांच कर रही है।

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया कोतवाली क्षेत्र के बेलावर गांव में शुक्रवार सुबह खेत की जुताई के लिए जाते समय ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार बारहवीं के छात्र के दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। बेलावर निवासी स्वर्गीय चंद्रमा का करीब 18 वर्षीय पुत्र पवन कुमार कक्षा 12वीं का छात्र था। शुक्रवार सुबह चालक राजन और उसके भाई साजन के साथ ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने जा रहा था। ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर लगा होने के कारण आगे का हिस्सा उपर उठ गया और ट्रैक्टर असंतुलित होकर अचानक पलट गया।

हादसे का समय हादसे के समय चालक राजन और साजन ट्रैक्टर से उछलकर किनारे गिर गए, जिससे उनकी जान बच गई। जबकि पवन ट्रैक्टर में फंस गया और इंजन उसके ऊपर पलट गया। इंजन के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर हटाकर पवन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस कार्रवाई परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दिए बिना ही युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को मामले की जानकारी शाम को हुई। जिसके बाद सैदूपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल पांडेय मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस मामले में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई कर रही है।