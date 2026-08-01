Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: ट्रैक्टर पलटने से दबकर बारहवीं के छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया कोतवाली क्षेत्र के बेलावर गांव में ट्रैक्टर पलटने से 12वीं का छात्र पवन कुमार की मौत हो गई। हादसे से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस जांच कर रही है।

Chandauli News: ट्रैक्टर पलटने से दबकर बारहवीं के छात्र की मौत

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया कोतवाली क्षेत्र के बेलावर गांव में शुक्रवार सुबह खेत की जुताई के लिए जाते समय ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार बारहवीं के छात्र के दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। बेलावर निवासी स्वर्गीय चंद्रमा का करीब 18 वर्षीय पुत्र पवन कुमार कक्षा 12वीं का छात्र था। शुक्रवार सुबह चालक राजन और उसके भाई साजन के साथ ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने जा रहा था। ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर लगा होने के कारण आगे का हिस्सा उपर उठ गया और ट्रैक्टर असंतुलित होकर अचानक पलट गया।

हादसे का समय

हादसे के समय चालक राजन और साजन ट्रैक्टर से उछलकर किनारे गिर गए, जिससे उनकी जान बच गई। जबकि पवन ट्रैक्टर में फंस गया और इंजन उसके ऊपर पलट गया। इंजन के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर हटाकर पवन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस कार्रवाई

परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दिए बिना ही युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को मामले की जानकारी शाम को हुई। जिसके बाद सैदूपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल पांडेय मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस मामले में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में कौन प्रभावित हुआ?
इस घटना में 12वीं का छात्र पवन कुमार प्रभावित हुआ, जिसकी ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News Death अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।