Chandauli News: नहर में डूबे किशोर का शव 24 घंटे बाद उतराया मिला

Chandauli News: नियामताबाद,हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के नईकोट नहर पुलिया के पास बीते गुरुवार की दोपहर नहर में स्नान करने के दौरान डूबे 12 वर्षीय सावन कुमार का शव 25 घंटे बाद शुक्रवार को सदर कोतवाली के कटसिला रेगुलेटर में उतराया मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पंचनामा के बाद परिजनों को सौंप दिया। वही शव को देखते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। सदर कोतवाली क्षेत्र के चन्दौली वार्ड संख्या 8 मलीन बस्ती निवासी शकल रावत जंसो की मड़ई में सपरिवार अस्थाई रूप से रहता है। जिसका 12 वर्षीय पुत्र सावन अपने दोस्त शिवा के साथ नहर पर गया था।

इस दौरान उसका दोस्त कपड़ा धोने लगा, जबकि सावन नहर में नहाने लगा। इसीबीच वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्त ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और लोगों की मदद से बालक की तलाश शुरू की थी। लेकिन सफलता नहीं मिली थी। सूचना पर अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। जहां क्षेत्रीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश में जुटे थे। लेकिन शव नहीं मिला था। शुक्रवार की दोपहर कटसिला रेगुलेटर के पास शव पाए जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची। जहां परिजनों से शिनाख्त कराकर पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने बताया कि शव को शिनाख्त के बाद परिजनों को दाहसंस्कार के लिए सौंप दिया गया है।