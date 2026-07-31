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Chandauli News: दोस्त संग नहर में स्नान करने गया किशोर डूबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: दोस्त की सूचना पर पहुंचे परिजन और पुलिस बच्चे की तलाश में जुटेदोस्त की सूचना पर पहुंचे परिजन और पुलिस बच्चे की तलाश में जुटेदोस्त की सूचना पर पहुंचे प

Chandauli News: दोस्त संग नहर में स्नान करने गया किशोर डूबा

Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के नईकोट नहर पुलिया के पास गुरुवार की दोपहर नहर में स्नान करने के दौरान 12 वर्षीय सावन कुमार के डूब जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से सावन को खोजने में जुट गई। देर रात तक किशोर का पता नहीं चल सका था। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौली नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 मलिन बस्ती निवासी शकल रावत अलीनगर थाना क्षेत्र के जंसो की मड़ई में सपरिवार अस्थाई रूप से रहते हैं। जिनका 12 वर्षीय पुत्र सावन अपने दोस्त शिवा के साथ नहर पर गया था।

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उसका दोस्त कपड़ा धोने लगा, जबकि सावन नहाने के लिए नहर में चला गया। इसी बीच नहर में पानी के तेज बहाव के चलते गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। नहर में सावन को डूबते देखकर उसके दोस्त ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका।घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और लोगों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। वही रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां क्षेत्रीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश में जुट गए। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कराई जा रही है।

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