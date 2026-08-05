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Chandauli News: जहरीले सर्प दंश से महिला की जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नौगढ़ क्षेत्र की 25 वर्षीय प्रीति देवी की सर्पदंश से मौत हो गई। मंगलवार रात जहरीले सांप ने डंस लिया, लेकिन परिजनों ने उसे झाड़-फूंक कराने भेज दिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई और इलाज में देरी के कारण मौत हो गई। प्रीति देवी दो साल की बेटी को छोड़ गई हैं।

Chandauli News: जहरीले सर्प दंश से महिला की जान

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। नौगढ़ क्षेत्र के कोठी घाट बस्ती निवासी 25 वर्षीय प्रीति देवी की बीते मंगलवार की रात सर्पदंश से मौत हो गई। सर्प दंश के हालत खराब होने के बाद परिजन अस्पताल नहीं गए। उसकी जगह झाड़-फूंक कराने लगे। जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई और मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार रात प्रीति देवी को घर पर जहरीले सर्प ने डंस लिया। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने के लिए अमवा सत्ती माई मंदिर ले गए। काफी देर तक झाड़-फूंक कराई गई, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

बाद में उनकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे दो वर्ष की एक मासूम बेटी छोड़ गई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर एंटी-स्नेक वेनम का उपचार कराना चाहिए।

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