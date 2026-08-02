Chandauli News: करंट से मृतक युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। धानापुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हेतमपुर निवासी संदीप विश्वकर्मा की बिजली का करंट लगने से बीते रविवार को मौत हो गई थी। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के चंदौली जिलाध्यक्ष भोलानाथ विश्वकर्मा ने पदाधिकारीगण के साथ शोकाकुल परिवार से शनिवार को मुलाकात की और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। इस दौरान उन्होंने परिवार को सरकार से आर्थिक सहायता एवं अन्य संभव लाभ दिलाने के संबंध में एसडीएम सकलडीहा से टेलीफोनिक वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के लिए आग्रह किया। साथ ही परिवार को हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया। बीते दिन संदीप विश्वकर्मा घर में पंखा चालू करने के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आ गए थे और मौके पर मौत हो गई थी।