Chandauli News: अभियान चलाकर 2,917 वाहनों का चालान
Chandauli News: चंदौली में यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2,917 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें नो पार्किंग में खड़े वाहन और बिना हेलमेट चलाते लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर ₹47,90,200 जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की।
Chandauli News: चंदौली, संवाददाता। जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बीते सोमवार की देर रात तक चले अभियान दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 2,917 वाहनों का चालान किया गया। इनमें नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वाले 1,037 वाहन, अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 672 वाहन तथा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 663 वाहन शामिल रहे। इस दौरान ऐसे वाहन पर₹47,90,200 का जुर्माना लगाया गया। वहीं यातायात प्रभारी एसपी यादव ने लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
साथ ही शराब या किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन न चलाएं और वाहन को पार्क में ही खड़ा करें। चेताया कि लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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