Chandauli News: तहसील मार्ग पर वाहनों के खड़ा होने से आवागमन में दिक्कत
Chandauli News: सकलडीहा तहसील मार्ग का चौड़ीकरण होने के बाद जाम लगने की समस्या बढ़ गई है। पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण वाहन गलत तरीके से खड़े रहते हैं, जिससे छात्रों और आम लोगों को परेशानी होती है। अधिवक्ताओं ने पार्किंग की मांग की है। तहसीलदार ने जल्द ही उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है।
Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। सकलडीहा तहसील मार्ग का चौड़ीकरण होने के बाद से सड़क पर वाहनों की दोनों साइड कतार लगने से सकलडीहा तहसील मार्ग पर आये दिन जाम लग जाता है। आरोप है कि पॉर्किग की व्यवस्था नहीं होने से तहसील पर वाहन आड़े तिरछे वाहन खड़ा रहती है। इससे कॉलेज आने जाने वालों छात्र और आम लोगों को काफी समस्या होती है। तहसील पर पार्किंग की सुविधा कराए जाने की मांग किया है। सकलडीहा तहसील मुख्यालय होने के कारण प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक अधिवक्ता से लेकर आम लोगों का आना जाना रहता है। यहां पर निबंधन कार्यालय होने के कारण रजिस्ट्री कराए जाने के लिए छोटे बड़े वाहनों से लोग आते है।
तहसील मार्ग या परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नही होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। जबकि पूर्व में तहसील मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कराया गया। लेकिन सड़क के किनारे पटरी और नाला का निर्माण नहीं के कारण तहसील आने वाले सभी वाहन सड़क के किनारे खड़ा करने के लिए वाहन स्वामी विवश है। अधिवक्ता उपेन्द्र नारायण सिंह, राजेश्वर सिंह, अतुल तिवारी, आलोक पाठक, राजगोपाल सिंह आदि अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पार्किंग की अलग से व्यवस्था कराए जाने की मांग किया है। जबकि तहसील परिसर की जमीन तहसील गेट के बाहर खाली पड़ी है। पार्किंग की व्यवस्था नही होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। तहसीलदार अनुराग सिंह ने बताया कि जल्द ही पार्किंग की उचित व्यवस्था कराया जायेगा।
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