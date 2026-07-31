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Chandauli News: पेड़ों की टहनियां चेहलुम जुलूस में बनेंगी बाधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पेड़ों की टहनियां चेहलुम जुलूस में बनेंगी बाधा पेड़ों की टहनियां चेहलुम जुलूस में बनेंगी बाधा पेड़ों की टहनियां चेहलुम जुलूस में बनेंगी बाधा पेड़ों की

Chandauli News: पेड़ों की टहनियां चेहलुम जुलूस में बनेंगी बाधा

Chandauli News: दुलहीपुर। दुलहीपुर मिल्कियाना मोहल्ले से निकलने वाले परंपरागत चेहलुम जुलूस के मार्ग पर पेड़ों की टहनियां और क्षतिग्रस्त सड़क होने से परेशानी होगी। आगामी चार अगस्त को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चालीसवें यानी चेहलुम का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें ताजिया, ताबूत और दुलदुल शामिल होते हैं। मार्ग में अवरोध के कारण जुलूस निकालने में दिक्कत की आशंका जताई जा रही है। इमामबारगाह हकीम सादिक अली के मुतवल्ली सैयद राहत रज़ा जाफरी और पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहिब जाफरी ने गुरुवार को थाना मुगलसराय में लिखित तहरीर देकर जुलूस मार्ग से पेड़ों की डालियां हटाने और रास्ते की मरम्मत कराने की मांग की है।

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इसके साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन भेजकर समस्या के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया है। कहना है कि मोहर्रम, चेहलुम और पचासे का यह परंपरागत जुलूस वर्षों से इसी मार्ग से निकलता आ रहा है। धार्मिक आस्था को देखते हुए प्रशासन को समय रहते आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग किया कि समस्या को जल्द ही दूर किया जाए।

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