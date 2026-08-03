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Chandauli News: महिला को झांसा देकर उड़ाये कान के कर्णफूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चहनियां में दो अज्ञात उचक्कों ने वृद्ध महिला बादामी देवी का कर्णफूल चुरा लिया। महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। शिकायत के अनुसार, वह बाजार में सब्जी खरीदने गई थी, तभी दो व्यक्तियों ने उसे झांसे में लेकर कर्णफूल उठा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में उचक्कों का गैंग सक्रिय है।

Chandauli News: महिला को झांसा देकर उड़ाये कान के कर्णफूल

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। बलुआ थाना क्षेत्र के चहनियां कस्बे में बीते शनिवार शाम दो अज्ञात उचक्कों ने वृद्ध महिला को झांसे में लेकर उसके कान के कर्णफूल उड़ा दिए। पीड़ित महिला के पुत्र ने रविवार को बलुआ थाने में तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन करने में जुटी है। क्षेत्र के हरधन जुड़ा गांव निवासी बादामी देवी बीते शनिवार शाम फगुइयां रिश्तेदारी से चहनियां चौराहे पर आटो से पहुंची। वह चौराहे पर पहले फल की दुकान पर आम खरीदने रुकीं। फल महंगा होने पर वह सब्जी की दुकान की तरफ गईं। आरोप है कि आटो से उतरते ही दो अज्ञात व्यक्ति उनका पीछा कर रहे थे।

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फल और सब्जी की दुकान के बीच एक व्यक्ति ने जानबूझकर कागज गिराया और बोला दादी आपका कागज गिर गया। इसके बाद दोनों ने महिला को भ्रमित कर कहा कि अपने कान का कर्णफूल निकालकर झोले में रख लो, कोई छीन लेगा। दबाव में आकर महिला ने कर्णफूल निकालकर झोले में रख लिया। इसी दौरान झोले में कागज रखने के बहाने एक उचक्के ने कर्णफूल निकाल लिया और दोनों मौके से चंपत हो गए। जब महिला ने साड़ी ठीक की तो कर्णफूल गायब मिला। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों नहीं मिले। घर पहुंचकर महिला ने आपबीती परिजनों को बताई। एक सप्ताह में चहनियां कस्बे में दूसरी घटना होने पर लोगों में रोष है वही बीते रविवार 26 जुलाई को भी उचक्कों ने इसी तरह राधिका देवी का मंगलसूत्र, कर्णफूल और 3 हजार रुपये उड़ा लिए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चहनियां कस्बे में उचक्कों का गैंग सक्रिय है जो बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बना रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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