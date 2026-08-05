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Chandauli News: समाजवाद के मजबूत स्तंभ जनेश्वर मिश्र के जीवन से प्रेरणा ले युवा पीढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। समाजवादी विचारक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती बुधवार

Chandauli News: समाजवाद के मजबूत स्तंभ जनेश्वर मिश्र के जीवन से प्रेरणा ले युवा पीढ़ी

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। समाजवादी विचारक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती बुधवार को नगर के मानस नगर कालोनी स्थित सपा के कैंप कार्यालय पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व सांसद रामकिशुन ने कहा कि जनेश्वर मिश्र का पूरा जीवन समाजवाद, सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उनके समाजवादी जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और वंचित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाया।

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सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जनहित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जनेश्वर मिश्र के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे उनके आदर्शों और विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाएं तथा सामाजिक समानता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करें। नई पीढ़ी को उनके संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व प्रमुख बाबूलाल यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। उनका सादा जीवन और उच्च विचार नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए उनके सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। इस अवसर पर कैलाश तिवारी, विनोद मिश्रा, सदानंद पांडेय, अभय पाठक, पवन मिश्रा, संतोष पाठक, पवन तिवारी, रितेश मिश्रा, विक्की मिश्रा, छविनाथ पाण्डेय, बैजनाथ यादव, डॉ. किशन, परमानंद, संजय नट और रमेश आदि मौजूद रहे।

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