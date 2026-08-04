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Chandauli News: सफाई कर्मचारियों का समय-समय पर कराएं स्वास्थ्य परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चंदौली। संवाददाता सफाई कर्मचारियों का समय-समय पर कराएं स्वास्थ्य परीक्षणसफाई कर्मचारियों का समय-समय पर कराएं स्वास्थ्य परीक्षणसफाई कर्मचारियों का समय-

Chandauli News: सफाई कर्मचारियों का समय-समय पर कराएं स्वास्थ्य परीक्षण

Chandauli News: चंदौली। राज्य कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लालबाबू बाल्मिकी मंगलवार को जिले के भ्रमण पर रहे। उन्होंने मुख्यालय स्थित पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों और पंचायती राज विभाग के अधिकारी संग समीक्षा बैठक किया। इस दौरान निकायों के ईओ को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारियों का समय-समय में शिविर लगाकर स्वास्थ्य की जांच करायी जाए। कर्मचारियों को ड्रेस और अन्य सामाग्री उपलब्ध करायी जाए। ताकि नगर में सफाई व्यवस्था बेहतर किया जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डीपीआरओ को ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि नगरों और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शासन के मंशा के अनुसार सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। साथ ही कर्मचारियों के हित को देखते हुए समय पर भुगतान एवं अन्य व्यवस्थाएं की जाए। इस मौके पर सदर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार, डीपीआरओ अविनाश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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