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Chandauli News: कलयुग में शिव महापुराण से बड़ा कोई सुगम साधन नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित कामाख्या निवास परिसर में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा एवं प्रथम पूजन के साथ हुआ। कथा के प्रथम दिवस, अखिलानंद जी ने शिव महापुराण की महिमा का वर्णन किया और बताया कि यह कथा सभी पापों का नाशक है। मुख्य यजमान में कांति जयसवाल आदि शामिल रहे।

Chandauli News: कलयुग में शिव महापुराण से बड़ा कोई सुगम साधन नहीं

Chandauli News: पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित कामाख्या निवास परिसर में रविवार को नौदिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा एवं प्रथम पूजन के साथ हुआ।

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कथा का महत्व

कथा के प्रथम दिवस व्यासपीठ से कथा मर्मज्ञ अखिलानंद जी ने शिव महापुराण की महिमा बताते हुए श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कलियुग के जीवों के कल्याण के लिए श्री शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई सुगम साधन नहीं है। जिसने जन्म-जन्मांतर में पुण्य किए हैं, उसी को भगवान शिव से प्रेम होता है और वही शिव कथा श्रवण करता है। बताया कि शिव महापुराण साक्षात भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य शिव भक्ति से युक्त होकर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। यह 24 हजार श्लोकों और 7 संहिताओं - विद्येश्वर, शतरूद्र, कोटिरूद्र, उमा, कैलाश और वायवीय संहिता से युक्त दिव्य ग्रंथ है।

कथा के लाभ

उन्होंने कहा कि पापी, दुराचारी और तृष्णा में लिप्त व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर शुद्ध और मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण समस्त पापों का नाशक और मुक्तिदाता है।

मुख्य यजमान

मुख्य यजमान कांति जयसवाल, निधि जायसवाल एवं शेखर जयसवाल रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय उपस्थित रहे। कथा में अनिल गुप्ता, प्रकाश जयसवाल, बबीता जायसवाल, कमलेश तिवारी, विशाल तिवारी, अजय राठौर, आलोक पांडेय, संतोष पाठक, अंजली राठौर, शिवम तिवारी आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कब हुआ?
श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा एवं प्रथम पूजन के साथ हुआ।
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