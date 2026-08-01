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Chandauli News: कम बारिश से धान की खेती पर संकट, किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नौगढ़ तहसील में आषाढ़ के बाद भी वर्षा नहीं होने से धान की खेती संकट में है। किसानों की रोपाई अधूरी है और नमी की कमी से पौधे पीले पड़ रहे हैं। बुजुर्ग किसान मौसम की कहावतें बताते हुए बारिश के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। अगले सप्ताह बारिश नहीं हुई तो फसलें प्रभावित हो सकती हैं।

Chandauli News: कम बारिश से धान की खेती पर संकट, किसान परेशान

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। आषाढ़ मास बीतने और सावन शुरू होने के बावजूद अपेक्षित वर्षा नहीं होने से नौगढ़ तहसील क्षेत्र में धान की खेती संकट के दौर से गुजर रही है। खेतों में पानी का अभाव होने से अधिकांश किसानों की धान की रोपाई अधूरी है। वहीं नाममात्र खेतों में हो चुकी रोपाई में भी नमी की कमी से पौधे पीले पड़ने लगे हैं। बारिश की लगातार बेरुखी के बीच किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ग्रामीण इलाकों में घाघ की पारंपरिक कहावतें एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। बुजुर्ग किसानों का कहना है कि इस वर्ष मौसम का मिजाज घाघ की कई कहावतों से मेल खाता दिखाई दे रहा है।

गांवों में सबसे अधिक चर्चित कहावत जो दिन जेठ चले पुरवाई, ते दिन सावन धूर उड़ाई है। किसानों का मानना है कि जेठ महीने में कई दिनों तक चली पुरवा हवा के कारण सावन में भी पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। वहीं आषाढ़ सूखा, सावन रोए, भादो में फिर किसान खोए जैसी कहावतें भी किसानों की चिंता को और बढ़ा रही हैं। पर्याप्त वर्षा नहीं होने से तालाब, पोखरे और अन्य जलस्रोत भी सूखे पड़े हैं। कुछ किसान निजी संसाधनों से नाममात्र भूमि में धान की रोपाई कर के सिंचाई के लिए काफी परेशान हैं। लेकिन बढ़ती लागत उनके लिए नई परेशानी बन गई है। अगले एक सप्ताह तक अच्छी वर्षा नहीं होने पर धान की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। फिलहाल नौगढ़ क्षेत्र में बारिश का इंतजार ही किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद है।

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