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Chandauli News: जमीनी विवाद में सात नामजद और 45 अज्ञात पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के भरदुआ गांव के समीप दशकों पुराना भूमि विवाद मंगलवार को एक बार फिर तनाव का कारण बन गया। धान की रोपाई को लेकर

Chandauli News: जमीनी विवाद में सात नामजद और 45 अज्ञात पर मुकदमा

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के भरदुआ गांव के समीप दशकों पुराना भूमि विवाद मंगलवार को एक बार फिर तनाव का कारण बन गया। धान की रोपाई को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गया। सूचना पर पहुंची राजस्व और पुलिस टीम ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष के 7 नामजद और 40-45 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर अगली कार्रवाई में जुटी है। विस्थापित किसानों का आरोप है कि वर्ष 1973 में भेड़ाफार्म की स्थापना के दौरान राजस्व गांव विजयपुर-बिजौरा की भूमि अधिग्रहित कर उन्हें भरदुआ के पास वनभूमि दी गई थी। जिस पर उनका परिवार पिछले 53 वर्षों से खेती कर रहा है।

वहीं वन विभाग का दावा है कि संबंधित भूमि उनके अभिलेखों में दर्ज है और बिना अनुमति खेती करना नियमों के विरुद्ध है। वही मंगलवार को उसी भूमि पर धान की रोपाई किए जाने की सूचना पर सीओ ऑपरेशन देवेंद्र कुमार और नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांति बनाए रखने की अपील की। विस्थापित किसान रणधीर मिश्रा का कहना है कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से खेत की जुताई कराकर धान की रोपाई शुरू कर दी थी। इस दौरान भरदुआ निवासी रणवीर मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने आवंटित वन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया और विरोध करने पर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जितेंद्र, विपिन, रामदेव, शिवकुमारी, अमरावती, संतोष तथा मिर्जापुर के रहने वाले सतीश मिश्रा को नामजद किया है। जबकि 40-45 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। सीओ ऑपरेशन देवेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्ष के पांच-पांच प्रतिनिधियों को अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। ताकि पूरे प्रकरण की जांच राजस्व अभिलेखों, वन विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकें।

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