Chandauli News: कंपोजिट विद्यालय का ताला तोड़कर हजारों की चोरी
Chandauli News: चहनियां के कंपोजिट विद्यालय, प्रभुपुर में अज्ञात चोरों ने किचन का ताला तोड़कर हजारों का सामान चोरी कर लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका और शिक्षकों ने घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर चिंता है।
Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद बलुआ थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय, प्रभुपुर में बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने किचन का ताला तोड़कर हजारों का सामान पार कर दिया। सुबह जब विद्यालय पर शिक्षक पहुंचे तो ताला टूटा देखकर हतप्रभ रह गए। चोर किचेन के सामान साहित सगड़ी पर लादकर बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और टेबल भी उठा ले गए हैं। प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।गुरुवार की सुबह जब इंचार्ज प्रधानाध्यापिका और शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो किचन का ताला टूटा देखकर भौंचक रह गए। कमरे अंदर जाकर देखा तो सभी सामान गायब थे।
इसके बाद इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान जयराम शास्त्री को दी। ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। ग्राम प्रधान जयराम शास्त्री ने कहा कि बेखौफ चोर लगातार मंदिरों, विद्यालयों और घरों को निशाना बना रहे हैं, जिससे लोगों में पुलिस व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ रही है। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने बताया कि विद्यालय के किचेन में रखे गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, डेस्क, बाल्टी, भगौना, ट्यूबलाइट, ब्लैकबोर्ड, बिजली के तार सहित अन्य आवश्यक सामग्री चोरी कर ले गए। घटना से विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। विद्यालय के शिक्षकों एवं ग्राम प्रधान ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोगों का कानून-व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।
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