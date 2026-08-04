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Chandauli News: जर्जर भवन का छज्जा गिरने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर के मुगलसराय की एलबीएस कटरा में सोमवार सुबह एक जर्जर भवन का छज्जा गिर गया। सुबह की भीड़ न होने पर कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन व्यापारियों में दहशत फैल गई। कई बार मरम्मत के लिए शिकायत की गई, किन्तु कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका ने मलबा हटवाया।

Chandauli News: जर्जर भवन का छज्जा गिरने से मचा हड़कंप

Chandauli News: पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एलबीएस कटरा स्थित एक जर्जर भवन का छज्जा सोमवार की सुबह गिर जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि सुबह के समय भीड़ भाड़ न होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन व्यापारियों में दहशत देखी गई। व्यापारियों ने बताया कि जर्जर भवन मरम्मत के लिए कई बार शिकायत किया जा चुका है। इसके बाद भी मरम्मत न होने से हमेशा संभावित घटना को लेकर डर बना रहता है। जबकि सुबह से लेकर देर रात तक दर्जनों की भीड़ कटरे में रहती है। वही नगर पालिका प्रशासन मलबा हटवा दिया।

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