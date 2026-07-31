Chandauli News: सावन के पहले दिन प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन

Chandauli News: सकलडीहा स्थित स्वंयभू कालेश्वर नाथ और शिकारगंज स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में रही भीड़स्वंय कालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के लिये लगा बैरियरस्

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, हिटी। गुरूपूर्णिमा के बाद गुरुवार से सावन शुरू हो गया। पहले दिन जिलेभर के प्रमख शिवालयों और मंदिरों में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। इस दौरान सुबह से लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। सावन पर्व को देखते हुए जिले के प्रमुख शिवालयों में साफ-सफाई के साथ ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से शिवालयों पर पुलिस तैनात किया गया था। वहीं सोमवार को आने वाली भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग आदि लागने का काम भी लगभग पूरा करा लिया गया है। जिले में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से संचालित सकलडीहा के चतुर्भुजपुर कस्बा स्थित स्वयंभू कालेश्वर नाथ मंदिर, शिकारगंज क्षेत्र के हेतिमपुर स्थित बाबा जागेश्वर धाम और व्यासनगर स्थित वेदव्यास महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही चहनिया, धानापुर सहित जिले के विभिन्न शिवालयों में सावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही。

सकलडीहा के शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ सकलडीहा प्रतिनिधि के अनुसार, चतुर्भुजपुर स्थित स्वंय भू कालेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले दिन गुरुवार को दर्शन पूजन के लिए काफी संख्या में पहुंचे। भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। वहीं सोमवार की भीड़ को देखते हुए बैरियर सहित सीसी कैमरा लगाया गया है। दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सावन माह में पूरे एक माह तक सकलडीहा कस्बा के महेश्वर मंदिर, जामडीह में जामेश्वर महादेव मंदिर व मांटी गांव के भांडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के लिये श्रद्धालुको की भीड़ होती है। इस बाबत मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी पीयूष तिवारी ने बताया कि मंदिर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये मंदिर और जिला प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जागरूकता और पूजा का उत्साह शिकारगंज प्रतिनिधि के अनुसार, पवित्र श्रावण माह का शुभारंभ गुरुवार को भगवान शिव की भक्ति और आस्था के साथ हुआ। चंद्रप्रभा नदी के पावन तट पर स्थित हेतिमपुर में महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि पर विराजमान प्रसिद्ध बाबा जागेश्वर नाथ स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दूर-दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भोर होते ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर गंगाजल, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और भांग अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन किया। महिलाओं पुरुषों युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालु कांवड़ में पवित्र जल लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

सावन माह की विशेषताएं मंदिर के महंत अनुप गिरी ने बताया कि सावन माह भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है। इस माह में सच्चे मन से की गई पूजा-अर्चना और जलाभिषेक से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष सावन के पहले दिन से ही यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आने वाले सोमवारों और विशेष पर्वों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।