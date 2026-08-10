Chandauli News: पीठाधीश्वर ने किनेश्वर महादेव का किया रुद्राभिषेक

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह के पवित्र माह में रामगढ़ मठ में रविवार की शाम को किनेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कार्यक्रम एवं बाबा कीनाराम के जन्म उत्सव की तैयारी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई। इस दौरान रामगढ़ स्थित मठ में बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने किनेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक विधि विधान से किया। वही अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के जन्म महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक हुई। जिसमें 12 अगस्त को जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान व्यवस्थापक अरुण सिंह, सूर्यनाथ सिंह, पूर्व प्रधान प्रभु नारायण सिंह, प्रबंधक धनंजय सिंह, व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह, महिला मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष रूबी सिंह, ग्राम प्रधान प्रशासक आशुतोष कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शशि शंकर सिंह, संगीता सिंह, प्रबंधक राजेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद सिंह, ओंकार सिंह, निलेश यादव, दिनेश सोनकर, अशोक मौर्य, अवनीश, कुलदीप वर्मा आदि उपस्थित रहे।