Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: मार्ग पर रिफ्लेक्टर और दिशा सूचक बोर्ड लगाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: फोटो-04- पीडब्लयूडी एक्सईएन को पत्रक सौंपते प्रधानपति सतीश गुप्ताफोटो-04- पीडब्लयूडी एक्सईएन को पत्रक सौंपते प्रधानपति सतीश गुप्ताफोटो-04- पीडब्लयूडी

Chandauli News: मार्ग पर रिफ्लेक्टर और दिशा सूचक बोर्ड लगाने की मांग

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। पीडीडीयू नगर से चहनियां तक बने दो लेन की सड़क पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए खण्डवारी गांव के प्रधान प्रतिनिधि सतीश गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान उनको पत्रक सौंपकर सड़क सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रेडियम डिवाइडर, रिफ्लेक्टर एवं दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाने की मांग की। सतीश गुप्ता ने कहा कि सड़क बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिली है, लेकिन सड़क पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

खासकर रात्रि के समय वाहन चालकों को मोड़, कट एवं आबादी वाले क्षेत्रों का सही अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर रेडियम डिवाइडर, रिफ्लेक्टर, दिशा सूचक बोर्ड, चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की। ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि नव निर्मित मार्ग पर जहां-जहां जरूरी है वहां रिफ्लेक्टर और दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।