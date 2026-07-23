Chandauli News: मार्ग पर रिफ्लेक्टर और दिशा सूचक बोर्ड लगाने की मांग
Chandauli News: फोटो-04- पीडब्लयूडी एक्सईएन को पत्रक सौंपते प्रधानपति सतीश गुप्ताफोटो-04- पीडब्लयूडी एक्सईएन को पत्रक सौंपते प्रधानपति सतीश गुप्ताफोटो-04- पीडब्लयूडी
Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। पीडीडीयू नगर से चहनियां तक बने दो लेन की सड़क पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए खण्डवारी गांव के प्रधान प्रतिनिधि सतीश गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान उनको पत्रक सौंपकर सड़क सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रेडियम डिवाइडर, रिफ्लेक्टर एवं दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाने की मांग की। सतीश गुप्ता ने कहा कि सड़क बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिली है, लेकिन सड़क पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
खासकर रात्रि के समय वाहन चालकों को मोड़, कट एवं आबादी वाले क्षेत्रों का सही अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर रेडियम डिवाइडर, रिफ्लेक्टर, दिशा सूचक बोर्ड, चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की। ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि नव निर्मित मार्ग पर जहां-जहां जरूरी है वहां रिफ्लेक्टर और दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।
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