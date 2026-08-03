Chandauli News: गजधरा के पास चकिया-चंदौली मार्ग क्षतिग्रस्त, रोष
Chandauli News: विशुनपुरा में चकिया-चंदौली मुख्य मार्ग पर गजधरा गांव के पास सड़क उखड़ जाने से राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों और उखड़े हिस्सों के कारण दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग खतरनाक बन गया है। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत की मांग की है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए।
Chandauli News: विशुनपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र में चकिया-चंदौली मुख्य मार्ग पर गजधरा गांव के समीप सड़क उखड़ जाने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग खतरे का कारण बन गया है। सड़क पर बने गड्ढों और उखड़े हिस्सों के कारण आए दिन वाहन चालक असंतुलित हो रहे हैं। जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग चकिया और आसपास के कई गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, किसान, व्यापारी और कर्मचारी इसी रास्ते से आवागमन करते हैं।
सड़क उखड़ ने के कारण लोगों को धीमी गति से वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराया गया। लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत कार्य की जरूरत है।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने और गड्ढों को भरवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की मरम्मत होने से न केवल आवागमन सुगम होगा। बल्कि दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।
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