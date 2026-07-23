Chandauli News: प्रदेशभर में चलेगी वित्तविहीन शिक्षक अधिकार यात्रा

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश वित्तविहीन शिक्षक महासभा की ओर से गुरुवार को चहनियां स्थित मां खंडवारी महिला पीजी कालेज में वित्तविहीन शिक्षक अधिकार यात्रा को लेकर बैठक हुई। इस दौरान शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के हक और अधिकार के लिए यह यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी और प्रत्येक जिले में सीएम को संबोधित डीएम को पत्रक सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से शिक्षक अधिकार यात्रा बागी बलिया जिले की धरती से निकाली जा रही है। जिसमें रोटी अधिकार की लड़ाई को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

कहा कि वर्ष 2012 में विद्यालयों पर लगाए गए 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। उसके बाबजूद आज तक यह धनराशि विद्यालयों को वापस नही हुई। इस अन्याय के लिए जिम्मेदार लोगों की जबाबदेही आखिर कब तक होगी। यह धनराशि लाखो रुपये की राशि का रूप ले चुकी है और विभाग के खाते में पड़ी हुई है। कहा कि वर्तमान समय वित्तविहीन शिक्षकों के भविष्य का निर्णायक समय है। रोटी और अधिकार की लड़ाई अंतिम पायदान तक प्रदेश के पदाधिकारियों ने आवाज बुलंद की और उसे पूरा करने का संकल्प लिया। सरकार के 5 लाख का कैशलेश की व्यवस्था का स्वागत है लेकिन वित्तविहीन शिक्षकों के आंसू न निकले यह भी व्यवस्था करे। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णमोहन यादव, प्रदेश महासचिव अजय कुशवाहा, डॉ. आशुतोष सिंह, उपाध्यक्ष धनंजय कुमार, मंडल अध्यक्ष जियारत हुसैन, प्रधान सचिव शशिधर चौबे, बनवारी पाण्डेय, आजाद यादव, सुनील सिंह, आलोक रंजन, गौरव सिंह, बिनोद सिंह उपस्थित रहे। संचालन डॉ. आनन्द प्रकाश मिश्रा और धन्यवाद डॉ. आशुतोष सिंह ने दिया।