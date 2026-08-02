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Chandauli News: तहरी में कीड़े मिलने के बाद लिए गए चावल के नमूने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चंदौली, संवाददाता । पीडीडीयू नगर के पूर्वी बाजार स्थित कम्पोजिट विद्यालय में शुक्रवार को मिड-डे मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की थाली में की

Chandauli News: तहरी में कीड़े मिलने के बाद लिए गए चावल के नमूने

Chandauli News: चंदौली, संवाददाता । पीडीडीयू नगर के पूर्वी बाजार स्थित कम्पोजिट विद्यालय में शुक्रवार को मिड-डे मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की थाली में कीड़े मिलने का मामला संज्ञान में आने के बाद शनिवार को खाद्य विभाग की टीम स्कूल और एनजीओ के रसोई घर में पहुंचकर जांच किया। इस दौरान चावल के नमूने भी इकठ्ठा किया। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त बीएसए सचिन कुमार के निर्देश पर बीईओ और एमडीएम के जिला समन्वयक ने स्कूल में पहुंचकर पूरे मामले की जांच किया। साथ ही टीम ने जांच रिपोर्ट बीएसए सचिन कुमार को सौंप दिया।

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जांच आख्या में प्राप्त तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीडीडीयू नगर में स्थित 13 परिषदीय स्कूलों में मिड-डे मिल के तहत बच्चों को भोजन गाजियाबाद के मोदी नगर की एक एनजीओ महिला एवं विकास संस्थान की तरफ से सप्लाई किया जाता है। बीते शुक्रवार को पीडीडीयू नगर के पूर्वी बाजार में स्थित कंपोजिट विद्यालय में एंजीओ की तरफ से मिन्यु के अनुसार मध्याह्न भोजन में तहरी बच्चों को खाने के लिए सप्लाई की गई। रसोइयों ने बच्चों को तहरी परोसी। तभी कक्षा छह के एक छात्र की थाली में परोसी गई तहरी में कीड़ा दिखाई दिया था। कीड़ा देखते ही छात्र घबरा गया था। कीड़ा निकलने की सूचना रसोइये ने प्रभारी प्रधानाचार्य को दी थी। जानकारी के बाद प्रधानाचार्य ने खाने का वितरण रोकवा दिया था। वहीं कीड़ा निकलने की बात सामने आने के बाद बच्चों ने खाना खाने से इंकार कर दिया था। हालांकि इस बीच कुछ बच्चे खाना खा चुके थे। बाद में कीड़ा निकली खिचड़ी को सैंपल के रूप में रखकर शेष खाने को फेंक दिया गया। इस मामले की जानकारी होते ही शिक्षा विभाग में खलबली मच गई थी। बीएसए सचिन कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीईओ जांच करने का आदेश दिया। बीएसए के आदेश पर शनिवार को बीईओ राजेश चतुर्वेदी और एमडीएम के जिला समन्वयक नीरज कुमार सिंह ने कम्पोजिट विद्यालय में पहुंचकर पूरे मामले की जांच किया। इसके अलावा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमला निवास त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रणधीर यादव ने भी टीम के साथ स्कूल और एनजीओ के रसोई घर में पहुंचकर खाद्य सामाग्री की जांच किया। इस दौरान चावल के सैम्पल लिए। फिलहाल जांच टीम ने रिपोर्ट बीएसए को सौंप दी है।

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