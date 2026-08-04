Chandauli News: मथेला काली माता मंदिर का होगा कायाकल्प
Chandauli News: मथेला गांव के प्राचीन काली माता मंदिर का जीर्णोधार जल्द ही होगा। सांसद साधना सिंह ने पर्यटन मंत्री को पत्र लिखकर इसके लिए बजट पास करने की मांग की है। इस जीर्णोधार से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की धार्मिक धरोहर का संरक्षण होगा। स्थानीय लोग इस पहल से खुश हैं।
Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मथेला गांव स्थित प्राचीन काली माता मंदिर का जल्द ही जीर्णोधार होगा। ग्रामीणों की मांग पर राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री को पत्र भेजा है। मंदिर के जीर्णोद्धार एवं आवश्यक निर्माण कार्य कराने का अनुरोध करते हुए इसे क्षेत्र की आस्था और धार्मिक विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया है। सांसद साधना सिंह ने पर्यटन मंत्री से आग्रह किया है कि मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य के लिए शीघ्र जीर्णोधार किया जाय, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो सकें।
सांसद के इस प्रयास से क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त है। प्रतिनिधि अतुल सिंह प्रिंस ने बताया कि मथेला में मां काली मंदिर परिसर के जीर्णोधार के लिए बजट पास हो गया है। शीघ्र ही मन्दिर के कायाकल्प,परिसर में बारात घर आदि कई सुविधा होगी।
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