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Chandauli News: रेलवे आवास में जलभराव से आक्रोश, रेलकर्मियों का विरोध प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर में झमाझम बारिश के बाद रेलवे के इंडियन इंस्टीट्यूट कालोनी में जलभराव से रेलकर्मी परेशान हो गए। नाराजकर्मी ने सफाई न होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों को पानी में से गुजरना पड़ा। रेलकर्मियों ने स्थायी समाधान और जल निकासी की मांग की है।

Chandauli News: रेलवे आवास में जलभराव से आक्रोश, रेलकर्मियों का विरोध प्रदर्शन

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। झमाझम बारिश के बाद रेलवे की इंडियन इंस्टीट्यूट कालोनी में जलभराव से रेलकर्मी परेशान हो गए हैं। सोमवार को नाराज रेलकर्मियों ने कालोनी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया और विभागीय कर्मचारियों पर नाली सफाई न करने का आरोप लगाया। बीते रविवार देर रात हुई भारी बारिश के बाद रेल आवासों में पानी भर गया। सोमवार दोपहर तक निकासी न होने से लोगों को पानी में होकर आवागमन करना पड़ा। रेलकर्मियों का कहना है कि बारिश होने पर यही समस्या होती है, लेकिन विभाग कोई स्थायी समाधान नहीं करता। शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस है।

प्रदर्शनकारियों ने जल्द जल निकासी और नाली सफाई की मांग की है।

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