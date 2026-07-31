Chandauli News: जमीन पर कब्जा करने पर किसानों ने भरदुआ में चक्का जाम कर जताया रोष

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के भरदुआ गांव के समीप गुरुवार की दोपहर विस्थापित किसानों की भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में करीब 200 ग्रामीणों एवं विस्थापितों ने नौगढ़-राबर्ट्सगंज मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में 102 एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। सूचना पर तहसीलदार राहुल सिंह, नौगढ़ एवं चकरघट्टा थाने की पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद शाम को जाम हटने पर लोगों ने राहत की सांस ली।विस्थापित किसानों का कहना है कि वर्ष 1973 में भेड़ा फार्म की स्थापना के दौरान राजस्व गांव विजयपुर बिजौरा के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी।

इसके बदले प्रभावित किसानों को भरदुआ गांव के समीप आरक्षित वन भूमि पर खेती के लिए जमीन आवंटित की गई थी। तब से वे उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उसी भूमि पर दर्जनों लोग गिरोह बनाकर मेड़बंदी कर धान की रोपाई कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि वे वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज हैं और उनका नाम अब भी राजस्व गांव विजयपुर बिजौरा के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी विकास मित्तल ने विस्थापितों से वार्ता कर कहा कि परंपरागत रूप से काबिज किसान ही संबंधित भूमि पर खेती करेंगे। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण का मामला लंबित है। उच्चाधिकारियों से वार्ता कर नामांतरण संबंधी आवश्यक कार्रवाई की पहल की जाएगी। प्रभारी थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य करा दी गई है। किसान रणधीर मिश्रा ने नौगढ़ थाने में तहरीर देकर अवैध रूप से मेड़बंदी कर धान की रोपाई करने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।