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Chandauli News: निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी सेंटर की भरमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी सेंटर की भरमारनिजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी सेंटर की भरमारनिजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी सेंट

Chandauli News: निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी सेंटर की भरमार

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद।

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धीना कस्बा सहित आसपास के गांवों में निजी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटरों की भरमार हो गई है। यह मरीजों के शोषण से बाज नहीं आ रहे। धीना, जनौली और कमालपुर में ही आधा दर्जन से अधिक निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि इनमें कायदे के एक भी योग्य चिकित्सक नहीं हैं।

अस्पतालों की लापरवाही

आरोप है कि बड़े-बड़े नामी गिरामी चिकित्सकों के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर मरीजों का दोहन किया जा रहा है। अस्पतालों में सर्जन न होने के बावजूद नीम-हकीम ही ऑपरेशन कर दे रहे हैं। ऑपरेशन के बाद एक रोग ठीक होने के बजाय नए रोग हो जा रहे हैं। कई मामलों में मरीजों की जान तक चली गई। जो बच भी गए उन्हें चिकित्सकों की लापरवाही के कारण दूसरी बीमारी तोहफे में मिल रही है।

पैथोलॉजी सेंटरों की शिकायतें

पैथोलॉजी सेंटरों का हाल भी कुछ कम नहीं है। आरोप है कि इनकी रिपोर्ट स्थानीय चिकित्सकों के मन मुताबिक बनाई जाती है। बिना पंजीकरण के कई पैथोलॉजी सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते कमालपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में इस तरह का धंधा फल-फूल रहा है। मरीजों से मनमानी फीस वसूली जा रही है और गलत इलाज कर गरीबों की जान-माल दोनों लूटे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि कस्बा सहित आसपास में संचालित निजी चिकित्सालयों व पैथोलॉजी सेंटरों की जांच कराई जाए। बिना पंजीकरण और अयोग्य लोगों द्वारा चलाए जा रहे सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब मरीजों को राहत मिल सकें。

सामान्य प्रश्न

धीना कस्बे में कितने निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं?
धीना, जनौली और कमालपुर में ही आधा दर्जन से अधिक निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं।
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