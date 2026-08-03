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Chandauli News: तीन घंटे तक बिजली रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर में चंदासी उपकेंद्र से 01 से 04 नंबर फीडर की 11 केवी बिजली रविवार को बाधित रहेगी। यह बाधा सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक होगी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए लाइन का स्थानांतरण अति आवश्यक है। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

Chandauli News: तीन घंटे तक बिजली रहेगी बाधित

Chandauli News: पीडीडीयू नगर। चंदासी उपकेंद्र से आपूर्ति होने वाली 11 केवी बिजली 01, 02, 03 एवं 04 नंबर फीडर की आपूर्ति रविवार को बाधित रहेगी। उपखंड अधिकारी ई. दीपक पटेल ने बताया कि पीटर इंग्लैंड से आदित्य विजन तक एलटी एवं एचटी लाइन तथा पोल शिफ्टिंग का कार्य कराया जाना है। इसके लिए सुबह 10 से दोपहर 01 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए लाइन का स्थानांतरण अति आवश्यक है। असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

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