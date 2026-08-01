Chandauli News: इलिया कस्बे का ट्रांसफार्मर जला, अंधेरे में कस्बावासी
Chandauli News: इलिया कस्बे में 63 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से आधे बाजार की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कमी से पेयजल संकट भी उत्पन्न हो गया है। लोग जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग कर रहे हैं।
Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। इलिया कस्बा के उत्तरी बाजार में लगा 63 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले दो दिनों से जला है। ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से आधे बाजार की बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से बाजार की दुकानदारी प्रभावित हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि बिजली न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद पड़े हैं और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। शाम होते ही पूरा बाजार अंधेरे में डूब जाता है, जिससे लोगों के आवागमन में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं।बिजली
न रहने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। लोगों को पीने के पानी के लिए बाहर सरकारी हैंड पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मोबाइल फोन और अन्य आवश्यक उपकरण चार्ज करने के लिए भी इधर-उधर जाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गर्मी और उमस के बीच लगातार बिजली गुल रहने से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। लोगों ने विद्युत विभाग से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में अवर अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि जले ट्रांसफार्मर की सूचना उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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