Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: सैदूपुर फीडर से 50 गांवों की आपूर्ति ठप, लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: चकिया विद्युत उपकेंद्र के सैदूपुर फीडर में तकनीकी गड़बड़ी से 50 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और पानी के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीण घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं।

Chandauli News: सैदूपुर फीडर से 50 गांवों की आपूर्ति ठप, लोग परेशान

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया विद्युत उपकेंद्र के सैदूपुर फीडर में मंगलवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे आई तकनीकी गड़बड़ी से इलाके की आपूर्ति ठप है। बिजली न होने से करीब 50 गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। वहीं पानी का भी संकट गहरा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं जिससे देर रात तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को सुबह करीब साढ़े पांच आपूर्ति ठप हो गई। तब से अब तक बिजली नहीं आई है। विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली गुल होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शाम होते-होते अधिकांश घरों के इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे सैदूपुर कस्बा सहित दर्जनों गांव अंधेरे में डूब गए। वहीं पेयजल संकट भी गहरा गया।

तकनीकी समस्या के कारण बिजली की आपूर्ति

बताया जाता है कि सुबह हल्की बारिश के बाद विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, जो देर शाम तक बहाल नहीं हो सकी। लंबे समय तक बिजली न आने से उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश होते ही क्षेत्र की बिजली अक्सर गुल हो जाती है। इसके अलावा सामान्य दिनों में भी 6 से 8 घंटे दिन में तथा रात में भी अघोषित विद्युत कटौती की जाती है। जिससे लोगों का जीवन प्रभावित रहता है।

ग्रामीणों की समस्याएँ और विभाग की मनमानी

उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर विभाग तत्काल कनेक्शन काट देता है, जबकि उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति भी नहीं मिल पा रही है। लोगों ने विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार की बिजली कटौती से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों तथा आम उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं की गई तो वे चकिया विद्युत उपकेंद्र का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिजली आपूर्ति कब ठप हुई?
बिजली आपूर्ति मंगलवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे ठप हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News Chakia

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।