Chandauli News: सैदूपुर फीडर से 50 गांवों की आपूर्ति ठप, लोग परेशान

Chandauli News: चकिया विद्युत उपकेंद्र के सैदूपुर फीडर में तकनीकी गड़बड़ी से 50 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और पानी के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीण घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं।

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया विद्युत उपकेंद्र के सैदूपुर फीडर में मंगलवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे आई तकनीकी गड़बड़ी से इलाके की आपूर्ति ठप है। बिजली न होने से करीब 50 गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। वहीं पानी का भी संकट गहरा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं जिससे देर रात तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को सुबह करीब साढ़े पांच आपूर्ति ठप हो गई। तब से अब तक बिजली नहीं आई है। विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली गुल होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शाम होते-होते अधिकांश घरों के इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे सैदूपुर कस्बा सहित दर्जनों गांव अंधेरे में डूब गए। वहीं पेयजल संकट भी गहरा गया।

तकनीकी समस्या के कारण बिजली की आपूर्ति बताया जाता है कि सुबह हल्की बारिश के बाद विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, जो देर शाम तक बहाल नहीं हो सकी। लंबे समय तक बिजली न आने से उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश होते ही क्षेत्र की बिजली अक्सर गुल हो जाती है। इसके अलावा सामान्य दिनों में भी 6 से 8 घंटे दिन में तथा रात में भी अघोषित विद्युत कटौती की जाती है। जिससे लोगों का जीवन प्रभावित रहता है।

ग्रामीणों की समस्याएँ और विभाग की मनमानी उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर विभाग तत्काल कनेक्शन काट देता है, जबकि उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति भी नहीं मिल पा रही है। लोगों ने विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार की बिजली कटौती से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों तथा आम उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं की गई तो वे चकिया विद्युत उपकेंद्र का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।