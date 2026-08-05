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Chandauli News: साहूपुरी पावर हाउस पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते तीन लाख की आबादी प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर में बुधवार सुबह 6:30 बजे पुरैनी के पास 33 हजार केवी की लाइन का जंपर टूटने से बिजली supply बाधित हो गई। इससे लगभग तीन लाख लोग प्रभावित हुए, जिन्हें पानी और दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। करीब ढाई घंटे बाद, मरम्मत के बाद बिजली सेवा बहाल की गई।

Chandauli News: साहूपुरी पावर हाउस पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते तीन लाख की आबादी प्रभावित

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। साहूपुरी स्थित 33 हजार केवी की लाइन बुधवार की सुबह साढ़े छह बजे पुरैनी के पास जंपर टूट गया। जिससे पीडीडीयू नगर सहित दो दर्जन गांवों की आपूर्ति बाधित हो गई। जिससे नगर और ग्रामीण क्षेत्र के तीन लाख की आबादी प्रभावित रही। बिजली न होने से सुबह पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया। लोगों को नित्यक्रिया और बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी। साहूपुरी उपकेंद्र से 33 हजार की लाइन चंधासी पावर हाउस पर आती है। इस बीच सुबह मौसम खराब होने के कारण पुरैनी गांव के पास सुबह करीब 6:30 बजे जंपर उड़ने से चंधासी पावर हाउस की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई।

बिजली गुल रहने से घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई। सुबह के समय लोगों को दैनिक कार्यों और कार्यालय जाने की तैयारी में काफी परेशानी उठानी पड़ी। चंधासी पावर हाउस से पीडीडीयू नगर के विभिन्न वार्डों और कालोनियों आपूर्ति बाधित हो गई। इसकी जानकारी होते ही विभाग फाल्ट ढूंढने में जुट गया। जानकारी होने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने मरम्मत शुरू की। करीब ढाई घंटे बाद सुबह 9 बजे आपूर्ति बहाल की गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। एसडीओ दीपक पटेल ने बताया कि पुरैनी गांव के पास 33 हजार केवी लाइन का जंपर टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। करीब ढाई घंटे बाद मरम्मत कर नगर सहित आसपास के गांवों की बिजली बहाल कर दी गई।

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