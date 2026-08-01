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Chandauli News: लूट का आरोपी को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पड़ाव चौराहे के पास पुलिस ने 25 हजार के इनामी लुटेरे हरीश पांडेय को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2200 रुपये, एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। लुटेरों ने एक सेल्समैन से 1,34,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने चार अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था।

Chandauli News: लूट का आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव चौराहे के समीप बीते गुरुवार की रात पुलिस पुलिस,स्वाट एवं सर्विलांस टीम ने लूट के 25 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास पुलिस ने 2200 नगद, बाइक तमंचा एवं कारतूस बरामद हुआ। पुलिस आरोपी को संबंधत धाराओं में जेल भेज दिया। कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 21 मई को एक मोपेड सवार निजी फर्म में कार्यरत सेल्समैन पड़ाव से बहादुरपुर क्षेत्र की दुकानों से कलेक्शन कर 1,34,000 नगद धनराशि बैग में रखकर मोपेड से भोजपुर गया था। भोजपुर से वाराणसी लौटते समय ग्राम चौरहट के मुख्य मार्ग पर दो बाइकों से 05 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और नगदी से भरा बैग लूटकर पड़ाव की ओर फरार हो गए।

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पुलिस मुकदमा दर्जकर चार आरोपियों को जेल भेज चुकी है। वहीं इसमें शामिल एक फरार आरोपी के खिलाफ 25 हजार का इनाम रखा गया था। बीते गुरुवार की रात सूचना मिलने पर स्वाट टीम निरीक्षक रामजनम यादव, सर्विलांस प्रभारी आशीष मिश्रा सहित अन्य जवानों के साथ पड़ाव के समीप एक निजी स्कूल के समीप आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वांछित अभियुक्त वाराणसी रोहनिया थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी हरीश पाण्डेय है। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से लूट की घटना से संबंधित 2,200 रुपए नकद, एक तमंचा, कारतूस एवं एक बाइक और मोबाइल बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पुलिस टीम में एसआई अजय कुमार, सिपाही सुशील यादव, रितेश सिंह, अभिषेक मौर्य आदि शामिल रहे।

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