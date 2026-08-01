Chandauli News: लूट का आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव चौराहे के समीप बीते गुरुवार की रात पुलिस पुलिस,स्वाट एवं सर्विलांस टीम ने लूट के 25 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास पुलिस ने 2200 नगद, बाइक तमंचा एवं कारतूस बरामद हुआ। पुलिस आरोपी को संबंधत धाराओं में जेल भेज दिया। कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 21 मई को एक मोपेड सवार निजी फर्म में कार्यरत सेल्समैन पड़ाव से बहादुरपुर क्षेत्र की दुकानों से कलेक्शन कर 1,34,000 नगद धनराशि बैग में रखकर मोपेड से भोजपुर गया था। भोजपुर से वाराणसी लौटते समय ग्राम चौरहट के मुख्य मार्ग पर दो बाइकों से 05 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और नगदी से भरा बैग लूटकर पड़ाव की ओर फरार हो गए।