Chandauli News: पुलिस मछली-मीट की दुकानों पर छापेमारी कर दी हिदायत
Chandauli News: सकलडीहा में पुलिस ने कावड़ यात्रा के लिए मछली और मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की गई। एक दुकानदार चोरी-छिपे बिक्री करते पकड़ा गया, और अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी गई। अव्यवस्था या अशोभनीय गतिविधियों के खिलाफ सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए।
Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। सकलडीहा कस्बा में रविवार को पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान सोमवार को कावड़ यात्रा को लेकर मछली, मीट की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने खड़ेहरा, सघन तिराहा, ईटवा शराब ठेका के समीप, तेन्दुईपुर मछली मार्केट, चतुर्भुजपुर, नई बाजार, भोजापुर और बथावर शराब ठेका के पास सघन चेकिंग की। इस दौरान दुकानदारों को सावन माह की गरिमा बनाए रखने और कावड़ियों की भावनाओं का सम्मान करने को कहा गया। छापेमारी के दौरान एक मीट दुकानदार को चोरी-छिपे बिक्री करते पकड़ा गया। वही अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान बीट के सिपाहियों और हल्का दरोगाओं को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। कोतवाल भूपेंद्र निषाद ने बताया कि सावन माह और कावड़ यात्रा को देखते हुए दुकानदारों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मार्ग में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अशोभनीय गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
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