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Chandauli News: 25 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर में मुगलसराय कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने रेलवे स्टेशन के पास से 25 हजार के इनामी वांछित आरोपी आकाश यादव को गिरफ्तार किया। वह 21 मई को एक सेल्समैन से लूट में संलिप्त था। आरोपी के पास से नगद 2300 रुपए और एक बाइक भी मिली है।

Chandauli News: 25 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

Chandauli News: पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार को रेलवे स्टेशन के समीप से लूट के मामले में 25 हजार के इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस अगली कार्रवाई में जुट गई। बीते 21 मई को वाराणसी के सेल्समैन ने कोतवाली में तहरीर दी कि चौरहट गांव के समीप मुख्य मार्ग पर दो बाइकों पर सवार पांच अज्ञात लोगों ने उसकी मोपेड में धक्का मार कर उसे गिरा दिया। उसके बाद तगादा के रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। इसमें चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

जबकि पांचवा आरोपी वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के सरायनंदन खोजवा निवासी आकाश यादव फरार चल रहा था। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान उसे रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा। इसके पास से दो हजार 300 रुपए नगद और एक बाइक भी बरामद हुई। गिरफ्तारी टीम में स्वाट टीम प्रभारी रामजनम यादव, एसआई आशीष मिश्रा, थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, एसआई अजय कुमार, आरक्षी रजनीश राय, गौरव सिंह शामिल रहे।

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